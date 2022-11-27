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Bağ evinden çaldı, jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir bağ evinde gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir bağ evinde gerçekleştirilen hırsızlık olayının şüphelisi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.



Olay, Köşk ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. isimli şahsa ait bağ evinde bulunan konteynırdan hırdavat ve balık malzemeleri çalındı. Yaşanan olayın ardından E.K. durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olayın aydınlatılması amacıyla jandarma, çalışma başlattı. Asayiş ekiplerince farklı noktalarda bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan takip sonucu hırsızlık olayını araç ile gerçekleştirenin G.A. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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