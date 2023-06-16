Bağ evinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak kimliği tespit edilen 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kabataş Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait bağ evinden kamera kayıt cihazı ve motosiklet çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen D.K. ve M.D. isimli şüpheliler kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.