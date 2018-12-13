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Bagaj kapağından düştü, ağır yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde eve gitmek için otomobilin bagaj kapağına oturan şahıs, aracın hareket etmesi ile yere düşerek ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde eve gitmek için otomobilin bagaj kapağına oturan şahıs, aracın hareket etmesi ile yere düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, C.Ö isimli şahıs evine gitmek için arkadaşı Y.E nin kullandığı otomobilin bagaj kapağının üstünde seyahat etmek istedi. C.Ö. arkadaşının içeride oturması uyarısını dikkate almayıp ve evinin yakın olduğunu belirterek bagaj kapağı üzerinde oturarak eve gideceğini söyledi. Otomobil sürücüsü Y.E aracı hareket ettirip 40 metre gittikten sonra aynadan arkaya baktığında C.Ö'nün araçtan düşerek yerde hareketsiz yattığını gördü. Y.E yere düşen ve başından yaralanan C.Ö'nün yanına giderek hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri bagaj kapağından yere düşerek ağır yaralanan C.Ö'yü Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Olayla ilgili soruşturma devam ederken kazada ağır yaralanan C.Ö'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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