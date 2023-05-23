Aydın'ın Koçarlı ilçesine yapılması planlanan ve zirai alana can suyu olması hedeflenen Bağarcık Göleti için imzalar atıldı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın, Koçarlı ilçesine yapılacak olan Bağarcık Göleti, zirai alanlara can suyu olacak. Bu çerçevede Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, “Aydın Koçarlı Bağarcık Göleti” işinin sözleşmesini imzaladı. Sözleşme dahilinde Koçarlı'ya hayvan içme suyu maksatlı 19 metre yüksekliğinde gölet ve 3 kilometre uzunluğunda iletim hattı yapılacak. Sözleşme bedeli 16 milyon 474 bin TL olan göletin, 400 iş gününde tamamlanması hedefleniyor.