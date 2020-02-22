Bağımlılıkla mücadele seminerleri KUTO'da yapıldı

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Dikkaya, KUTO Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Sevgi Irmak Borandağ Sürenoğlu ve Emre Helvacıkara'nın katıldığı seminerler dizisinin ilki, Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu tarafından okul müdürleri, idareciler ve rehber öğretmenlere verildi.

Seminer öncesi açılış konuşması yapan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düştüğünü, bunun gibi seminerlerin okul müdürleri, rehber öğretmenler ve velilerin bilgilenmesi ve farkındalıklarının artırılması bakımından çok önemli olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele Seminerlerinin ikincisi Dr. Mutlu Özbek tarafından ilkokul öğrencileri velilerine, üçüncüsü Dr. Doğa Sevinçok tarafından ortaokul öğrencileri velilerine ve dördüncüsü Dr. Tolga Tunagür tarafından lise öğrencileri velilerine verildi.

Seminerlerde; madde nedir, bağımlılık nedir, madde kullanımındaki riskler nelerdir, madde kullanan kişilerde gözlemlenen değişiklikler, tedavi yöntemleri, madde kullanımının önlenmesi, sosyal medya kullanımı ve aileler için öneriler konu başlıkları ele alındı. Ayrıca tütün, alkol, uyuşturucu, sentetik maddeler, teknoloji ve alışveriş gibi bağımlılık konuları da tüm ayrıntıları ile irdelendi.

Seminerler konusunda açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; KUTO Genç Girişimciler kurulunun bir fikri olan bağımlılıkla mücadele seminerlerinin tamamlandığını söyledi ve geleceğimizin çocuklar ve gençler olduğunu belirterek, sağlıklı bir toplum için sağlıklı bir neslin yetişmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Bu bakımdan bağımlılıkla mücadelenin önemine değinen Akdoğan, seminerlere katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti.