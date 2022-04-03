Bağlı bulunduğu ilçeden büyük olan Tekeler Mahallesi dikkatleri üzerine çekiyor

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin kırsal Tekeler Mahallesi hem yüzölçümü hem de nüfus oranıyla merkezinden büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Mahalle Muhtarı Ersin Erçetin mahallede en az belediye başkanı kadar ilgi görüyor.

Eşsiz doğal güzelliği ile vatandaşlardan ilgi gören Tekeler Mahallesi, ilçe merkezine oranla yüksek olan nüfus yoğunluğu ile de farkını ortaya koyuyor. Kırsal Tekeler Mahallesi; Bayraktepe, Orta, Tütünlük ve Yeni Mahalle olmak üzere 4 merkez mahallesi bulunan Karpuzlu ilçesindeki toplam kişi sayısından fazla olan nüfusu ile diğer kırsal mahallerden farklılaşıyor. Hem yüzölçümü hem de nüfus olarak Karpuzlu merkezden büyük olan Tekeler Mahallesi'nde muhtar da en az belediye başkanı kadar ilgi görüyor. Mahallesinin farkındalığı ile gurur duyduğunu ifade eden Tekeler Mahalle Muhtarı Ersin Erçetin, "Resmiyette 2 bin nüfusumuz var ama genelde bu rakam 3 bine yakın. Karpuzlu merkez nüfusu ile bin bin 970 civarı. Tekeler Mahallesi olarak hem nüfus hem de yüzölçümü verilerine göre bağlı olduğumuz ilçemiz Karpuzlu'dan büyüğüz. Bu bizim için bir ayrıcalık. Karpuzlu ilçe merkezinde 4 muhtar 1 belediye başkanı var ve ben burada tekim. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bir belediye başkanı gibi ilgi gösteriyorlar. Ben de sorun ve taleplerini dinleyerek elimden geldiğince imkanlar ölçüsünde sorunları ortadan kaldırmak için çalışıyorum" diye konuşarak kendisine destek veren mahalle halkına teşekkür etti.