İhlas Haber Ajansı

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Bahar erken geldi, Aydın bu kez kar değil papatyalar ile beyaza büründü

Son yılların en kurak ve ılıman kış mevsiminin yaşandığı Aydın, Mart ayında kar ile değil erken açan papatyalarla beyaza büründü.

Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Aydın'ın dağları ve ovaları bu yıl erken gelen bahar nedeniyle kırlarda açan papatyalarla bembeyaz oldu.



Doğal ve tarihi güzellikleri ile dikkatlerini üzerine çeken Ege Bölgesi'nin incisi Aydın, bahar mevsiminin erken gelmesiyle birçok doğa fotoğrafçısının rotasına girmeye başladı. Ovaları ve dağlarında açan rengarenk çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, zeytin bahçelerini kaplayan papatyalar ise gelinliği andırdı. Kış aylarında Aydın'ın dağları karla kaplanırken, bu kez papatyalar ile beyaza büründü.

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