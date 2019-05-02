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Bahar şenliğinin ikinci gününde Kurtalan Ekspres rüzgarı

24.

Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserlerin ikinci gününde ADÜ Tralleis Meydanı'nda Kurtalan Ekspres rüzgarı esti.


Barış Manço tarafından 1972 yılında kurulan Kurtalan Ekspres'in şarkıları ADÜ'de yankılandı. Aydın halkının da katılımının yoğun olduğu konserde öğrenciler, şarkılara eşlik ederek coşku dolu anlar yaşandı.


Tüm cümlelerin öznesinde öğrencilerin yer aldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Ramazan ayının ilk gününde üniversite öğrencileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını söyleyerek “Bizler öyle bir medeniyetin torunlarıyız ki eğlenmesini de ibadet etmesini de çok iyi biliriz. 6 Mayıs Pazartesi günü ilk iftar vaktinde orucumuzu sizlerle birlikte açacağız. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.” dedi.


Konser sonunda Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Kurtalan Ekspres grubuna plaket ve çiçek takdiminde bulundu. Şenlik, DJ'lerin performanslarıyla devam etti.

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