Baharı beklerken kış geri geldi, kömür sobası satışları arttı

Aydın genelinde hissedilir derecede düşen hava sıcaklıkları ve artan yağışlar 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' atasözünü hatırlatırken il genelinde kömür sobası satışlarını da arttırdı.

Baharı beklerken kışın geri geldiği Aydın'da yüksek kesimlere yağan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için gece gündüz çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar da artan elektrik ve doğalgaz faturaları nedeniyle ısınmak için eskiye dönmeye başladı. Aydın'daki sobacılar çarşısında esnaflık yapan Batuhan Büyüktarakçı kömür sobası satışlarında artış olduğunu belirtti. En ekonomik ısınma şeklinin kömür sobası olduğunu iddia eden Büyüktarakçı, "Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaz zamları cep yakmaya başladı. Sonrasında her ne kadar düzenleme gelse de vatandaşların alım gücü malum. Mart ayı kendini hissettirdi ve bahar beklerken kış geri geldi. Hal böyle olunca da vatandaşlar çareyi kömür sobasında buldu. Kovalı sobalarımız tüm gerekli malzemeleri ile birlikte ortalama en düşük 850 TL'ye mal oluyor ve bu fiyatlar sobanın kalitesine göre artış gösteriyor. İnsanlar neredeyse bir ayda ödedikleri faturalarla bir kışı geçirebilecek yakacak alabiliyor" dedi.