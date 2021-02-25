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Baharın müjdecisi leylekler Aydın'a gelmeye başladı

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler, Aydın’a gelmeye başladı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler, Aydın'a gelmeye başladı.


Türkiye'de şubatın son haftasıyla birlikte ilk leylek sürüleri görülmeye başlandı. Mart ayında yoğunluk kazanan leylek göçleri baharın da habercisi olması nedeniyle doğaseverler tarafından heyecanla izleniyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'ne gelerek, yıllardır aynı konumda olan yuvalarını etraftan topladıkları kuru ağaç dalları ile onarmaya başladı.


Bölgede yaşayan vatandaşlar, yazı geçirecekleri yuvalarına geri dönen leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiklerini ifade ettiler.

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