Bahçenin aydınlatma lambasını çaldı jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir bahçenin aydınlatma lambasını çalan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık suçunun önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde A.D.'ye ait bahçede bulunan aydınlatma lambası çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri suçlunun bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olayı hırsızlık suçundan aranan A.K.'nin (21) işlediği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli lamba ile birlikte 200 metre ileride yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın şüpheli hareketleri sebebiyle sevk edildiği sağlık kuruluşunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.