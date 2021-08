Bakan Karaismailoğlu: "Çine'deki yangın kontrol altına alındı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'ın Çine ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada ilçedeki orman yangınının kontrol altına alındığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Çine ilçesindeki orman yangını hakkında bilgi almak ve çalışmaları yerinde incelemek için bölgeye geldi. Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık eden Bakan Karaismailoğlu, son haftalarda çıkan orman yangınlarının ülke tarihinin önemli yangınlarından biri olduğunu ifade ederek, "Antalya'daki yangınlar 10 günde söndürüldü. Muğla ilindeki yangınların da inşallah sonuna doğru geliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımızın açıklamasına göre iki bölge dışında bütün ormanlarımızdaki tüm yangınlar kontrol atına alındı. Sadece Muğla bölgesinde küçük çaplı iki adet, Milas ve Köyceğiz'de çalışmalar sürüyor. İnşallah gün içinde onların da tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

"Can kayıpları dışındaki her şeyi geri getirebiliriz"

Çine'deki yangının oldukça etkili başladığını ifade eden Karaismailoğlu, "Yangın etkili başladı. Hepimizin yüreğini ağzına geldi ancak etkin mücadelemizle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bütün kurumlarımızın, insan gücümüz ve araç gücümüzle vatandaşımızın, milletimizin sabrı ve katkısıyla kısa sürede ilçedeki yangının da üstesinden gelindi. Artık bundan sonra yangının, afetin izlerini ortadan kaldırmak için vali bey, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz topyekun bir mücadele ile afetin izlerini ortadan kaldırmak için çalışacağız. Maalesef yangınlarda kayıplarımız da oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Can kayıplarının dışındaki her şeyi geri getirebiliriz. Devletimiz çok güçlü. Bunların hepsinin kısa sürede üstesinden gelecek güçte ve kabiliyetteyiz" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yangın söndürme çalışmalarına bütün personel ve iş gücüyle havadan, karadan ve denizden destek verdiklerini ifade ederek sözlerini noktaladı.

Akçaova Mahallesi'nde kurulan Aydın Valiliği Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başta olmak üzere ilgili kurum yetkilileri katıldı.