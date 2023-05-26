Bakan Kasapoğlu Aydın'da mehteran takımı ile karşıladı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu gün boyu Aydın'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kasapoğlu merkez ilçe Efeler'de mehteran takımı ile karşılandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi ziyarette bulunmak için Aydın'a geldi. Programına Kuşadası ilçe ziyareti ile başlayan Bakan Kasapoğlu gün boyu başta gençler olmak üzere Aydınlı vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İlçe ziyaretleri çerçevesinde halkı selamlayarak vatandaşlarla buluşan Kasapoğlu, akşam saatlerinde de Efeler ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu'na Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde mehteran takımı eşliğinde karşılama yapılırken, minik sporcular da çiçek takdim etti. Burada genç sporcularla buluşan Kasapoğlu, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen gençlerin taleplerini de geri çevirmedi. Gençler ve vatandaşlarla günün anısına bol bol objektiflere poz veren Kasapoğlu daha sonra ilçe turu yaptı. İlçe merkezinde otobüs ile tur atarak esnaflara hayırlı işler, bol kazançlar dileyen Kasapoğlu vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıttı. Efeler turu sonrasında Kasapoğlu; Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.