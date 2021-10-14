Bakan Kasapoğlu, Aydın'daki yurdu paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından Aydın'da hizmete açılan 2 bin 392 kişilik kız öğrenci yurdunu paylaşarak, yurdun kente hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsü içinde yapılan 2 bin 392 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdunun hizmete açıldığını belirterek, yurdun Aydın'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. İçerisinde spor ve sosyal tesislerden sergi alanına, berberinden marketine kadar birçok olanağı barındıran yurt için hazırlanan tanıtım videosunu da sosyal medyada paylaşan Bakan Kasapoğlu, gençler için durmaksızın çalışacaklarını belirtti. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, “Bu ülkenin gençleri için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İşte karşınızda bu hafta hizmete aldığımız 2 bin 392 kişi kapasiteli GSB Aydın Yurdu” ifadelerine yer verdi.