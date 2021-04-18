Bakan Kasapoğlu'ndan Koçarlı'ya tam destek

Kuşadası'na gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için destek sözü aldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabına katılmak için Kuşadası'na gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ilçede hayata geçirilmesi planlanan gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili destek sözü aldı. İstişare toplantısında bir araya geldiği Bakan Kasapoğlu'na yöresel ürünlerden oluşan hediye de takdim eden Başkan Kaplan, yeni yatırımlar için destek sözü almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Bakanımızdan ne istediysek, hepsine tamam dedi. Koçarlımıza en kısa zaman da beş adet daha yeni yatırım kazandıracağız” dedi.

Kuşadası'ndaki otelde istişare toplantısı gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu'ndan Koçarlı'ya 4 adet yeni halı saha, 6 adet basket ile semt sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi ve kapalı spor salonu için destek sözü aldıklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Ayrıca Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yapım çalışmaları devam eden 2 adet halı sahamızın çevre düzenlemesi için de 1 milyon liralık destek sağlayacaklarını ve yıkılan Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'nun da en kısa sürede yapılacağının sözünü verdi. Sayın Bakanımızın sözünü verdiği yeni yatırımlarla ilgili çalışmalar en kısa sürede başlayacak. Koçarlımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan talep ettikleri her yatırıma destek sözü almalarından ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Kaplan, “Bakanımızın destekleriyle halihazırda ilçe stadımız yenileniyor ve 2 adet halı sahamızla birlikte tesislerimizin yapımı da tüm hızıyla devam ediyor. Sözünü aldığımız yeni gençlik ve spor yatırımlarımızın bu yıl içinde çalışmaları başlayacak. Sayın Bakanımızın en kısa zamanda ilçemize ziyaret gerçekleştireceğini söylemesi de bizi çok mutlu etti. Sayın Bakanımızdan ne istediysek, hepsine tamam dedi. Koçarlı'mıza en kısa zaman da beş adet daha yeni yatırım kazandıracağız. Bakanlıklarımızın destekleriyle birlikte Koçarlı'mıza daha fazla hizmet ve yatırım getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Bakanlarımıza, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.