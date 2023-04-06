Bakan Kirişci: “Aydın'ın tarımsal hasılası yüzde 496 artarak 9 milyara yükseldi"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın'a yapılan yatırımların çiftçinin alın teriyle birleşerek karşılığını bulduğunu belirterek, "Aydın'ın tarımsal hasılası yüzde 496 artarak 9 milyara yükseldi” dedi.

Aydın Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı çerçevesinde Aydın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, programda tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Çiftçiler ve tarım sektörü temsilcileri ile gerçekleştirdikleri toplantıların 36'ncısını Aydın'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Kirişci, konuşmasında Aydın'a yapılan yatırım ve destekleri anlattı. Aydın'ın, ülke genelinde kurulan güçlü altyapıya çok önemli katkılar sunduğunu ifade eden Bakan Kirişci, “Son 20 yılda Aydınlı çiftçilerimize toplam 38 milyar tarımsal destek verdik ve orman su alanında yatırım yaptık. Yine son 20 yılda Aydın'a verilen bu destek kendini gösterdi ve bu destekler, yatırımlar sayesinde bitkisel üretimde yüzde 120'lik bir artış, büyükbaş hayvan varlığımızda yüzde 149 bir artış, küçükbaş hayvan varlığımızda yüzde 96'lık bir artış, kanatlı hayvan varlığımızda yüzde 47'lk bir artış, arılı kovan varlığımızda da yüzde 177'lik bir artış gerçekleşmiş oldu. Kırsal kalkınma alanında Genç Çiftçi projemiz çerçevesinde 636 projeye tam 115 milyon lira destek sağladık. Yine Ormanın Köylüleri (ORKÖY) çerçevesinde bin 843 projeye tam 209 milyon lira hibe ve kredi verdik. Kırsal kalkınma destekleri çerçevesinde ise bugüne kadar 369 projeye 740 milyon hibe desteği sağladık. Bu destek ve hibelerle toplam 9 binden fazla kişiye istihdam oluşturduk. Bütün bu destekler sizlerin emeğiyle, alın teriyle birleşti ve Aydın'ın tarımsal hasılası yüzde 496 artarak 9 milyara yükseldi. Tarımsal ihracatı da 8 kat artışla 290 milyon dolara çıktı. Ayrıca yaptığımız su yatırımlarıyla toplamda 494 milyon metreküp biriktirme hacmine sahip 26 baraj ve göleti hizmete aldık. Barajlar sayesinde Aydın'da 555 bin dekar bereketli tarım arazisi sulanmaya başlandı, 3.2 milyar lira zira gelir artışı elde edildi. 55 arazi toplulaştırma projesiyle 341 bin dekar alanda çalışma yürüttük. 99 derenin ıslahı ve taşkın projesini yaparak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Aydın'ın yeşiline yeşil katmak için 124 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk. Vatandaşlarımızı tabiatla buluşturmak maksadıyla 1 milli park, 4 tabiat parkı, 15 devlet avlağı, 1 genel avlak sahası tesis ettik. Ayrıca bölgemizdeki bal üretimini geliştirmek ve destek için 9 bal ormanı oluşturduk. Orman köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak amacıyla gelir getirici orman projesi çerçevesinde ceviz, badem, kestane, zeytin gibi ağaç fidanları dikerek, geliri artırıcı ormanları kurduk. Aydın'da da yaklaşık 130 köyde 683 bin gelir getirici fidanı toprakla buluşturduk. Bu güzel kentimize yaptıklarımız ortada ama yeterli değil. Aydınlılar bu yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ediyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi ve müjdecisidir” diye konuştu.

“Jeotermal OSB'ler kent tarımı için çok önemli”

Aydın'da hayata geçirilecek olan Jeotermal Kaynaklı İhtisas OSB'nin önemine dikkat çeken Bakan Kirişci, “Aydın Efeler'de 776 dekar alanda kurulacak Jeotermal Kaynaklı İhtisas OSB, 2020 yılında tüzel kişilik kazandı. Genel Yerleşim Planının onaylandığını ve şu anda 20 sera işletme parseliyle üretilecek ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin kurulacağı 9 sanayi parselinin yer aldığı bu OSB'yi çok önemsiyoruz. Buna benzer OSB'leri de Türkiye'nin dört bir yanında kurmaya başladık. Aydın Efeler'de var, aynı zamanda Ağrı Diyadin'de de var. Nevşehir Kozaklı'da var, Kütahya Simav'da var. Bunun gibi Türkiye'nin dört bir yanında bu OSB'lerin yaygınlaşması kent tarımı açısından önemlidir diye düşünüyorum. Bunların faaliyete geçmesiyle özellikle Aydın için söylüyorum, 20 bin ton sebze üretimi gerçekleştirilecek ve doğrudan bin kişinin de istihdamı sağlanacak” ifadelerini kullandı.