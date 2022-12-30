Bakan Koca, yaralıların son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamanın ardından ağır yaralanan bir kişinin tedavi için İzmir'e nakledildiğini söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir işyerinde meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre tüp değişimi esnasında patlamanın meydana geldiği ve bir anda işyerini alevlerin sardığı öğrenilirken, kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınırken, patlama tüm yönüyle soruşturuluyor.

Olayda yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırılırken yaralıların durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 kişide yüzde 80 oranında yanık olduğunu ve İzmir'e nakledildiğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakan Koca paylaşımında “Aydın'da, bir patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan dördünün tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor. Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor. İlk ambulansımız olay yerine patlamadan 2 dakika sonra ulaştı. 5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız” ifadelerine yer verdi.