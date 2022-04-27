Bakan Koca'ya Aydın'da yoğun ilgi

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca esnaf ziyareti gerçekleştirirken, Aydınlılar Bakan Koca'ya yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Aydın'a geldi. İlk durağı Aydın Valiliği olan Bakan Koca, beraberindeki heyet ile birlikte ilçe merkezi Efeler'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ramazanpaşa Camii'nde vatandaşlarla birlikte öğle namazı kılan Bakan Koca, namaz çıkışında Sarraflar bölgesi ve Sevgiyolu üzerindeki esnafı ziyaret etti. Tek tek esnafı gezen Bakan Koca, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bölge esnafı pandemi sürecindeki özverilerinden dolayı Bakan Koca'ya teşekkür ederken, Bakan Koca yolda yürüyen vatandaşlarla da sohbet etti. Sık sık vatandaşların ilgisi dolayısıyla uzun süren ziyarette Bakan Koca, vatandaşların taleplerini kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Koca, esnaf ve vatandaşa hayırlı işler dileyerek yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı. Vatandaşların kendisine ilettiği talepleri de dinleyen Bakan Koca, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşte karşılaştığı çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Esnaf ziyaretleri sonrasında Bakan Fahrettin Koca, beraberindeki heyet ile birlikte AK Parti Aydın İl Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle bir araya gelerek sohbet ederken, yapılan görüşmeler daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.