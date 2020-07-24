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Bakan Kurum Aydın'a geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Aydın’a gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere yarın Aydın'a gelecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın' gelecek. 25 Temmuz Cumartesi günü Aydın'a gelecek olan Bakan Kurum Aydın'daki programına Aydın Valiliği ziyareti ile başlayacak. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Bakan Kurum ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek. Söke, İncirliova ve Nazilli ilçelerinde devam eden projeleri yerinde inceleyecek olan Bakan Kurum daha sonra Aydın'dan ayrılacak.

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