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Bakan Pakdemirli'den Aydın'a yatırım müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ’Aydın-Bozdoğan Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi’nin müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Aydın-Bozdoğan Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi'nin müjdesini verdi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 25 milyon TL bedelli Aydın-Bozdoğan Güneykent Göleti ve Sulaması Projesi'nin yakın zamanda Aydın'a kazandırılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "25 milyon TL bedelli Aydın-Bozdoğan Güneyköy Göleti ve Sulaması Projesi ile suyun gücü milletle buluşacak. Aydınımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."

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