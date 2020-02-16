İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Selçuk, Aydın'da 42 eğitim gönüllüsünü onurlandırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın’da eğitime destek veren 42 hayırsever ve iş insanını plaketle onurlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın'da eğitime destek veren 42 hayırsever ve iş insanını plaketle onurlandırdı.


“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları” programı için Aydın'da gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aydın Valiliği tarafından düzenlenen programda hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Selçuk, programda Aydın ili genelinde eğitim faaliyetleri ve eğitim kurumlarına destek veren 42 hayırsever ve iş insanını plaket takdim ederek onurlandırdı.


Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti MKK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın milletvekilleri Kuvvet Erim ve Rıza Posacı, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve protokol üyeleriyle davetliler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.