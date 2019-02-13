Bakan Selçuk, Aydın'da projelendirilip Fatsa'da kurulan Matematik Müzesi'ne ziyaret etti

Merkezi Aydın'da bulunan Tales Matematik Müzesi Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, geçen yıl Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü ile yaptıkları protokol çerçevesinde kurdukları Matematik Müzesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etti. Bakan Selçuk'u projenin merkezi Aydın'daki Tales Matematik Müzesi'ne de beklediklerini kaydeden Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Fırsat verilirse Türkiye'deki her çocuğu Singapur'daki çocuklarla rekabet edebilecek şartları oluştururuz” dedi.

Hafta sonu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Ordu Fatsa'da yer alan ve Tales Matematik Müzemiz tarafından projelendirilip kurulan Fatsa Matematik Müzesi'ni ziyareti haberinin kendilerini heyecanlandırıp mutlu ettiğini kaydeden Alp Ayaydın, Aydın Tales Matematik Müzesi olarak yaptıkları işlerin ülke genelinde semeresini gördüklerini kaydetti.

“Adımız telaffuz edilmese de eserimizle gurur duyuyoruz”

Aydın'da doğup büyüyen ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da birçok başarılı çalışmalara imza atan Tales Matematik Müzesi olarak Türkiye'deki çocukların New York'taki çocuklarla rekabet edebilir seviyeye yükseltmek için yola çıktıklarını belirten Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, “Milli Eğitim Bakanımızın, milli eğitimimizde yıllardır hasretini çektiğimiz yenilikçi ve idealist eğitim vizyonuna olan yakın ilgisi gelecek adına bizlerin de umutlarını yeşertiyor. Ülkemiz çocukları adına daha parlak bir geleceğin mümkün olduğuna inanan bir ekip olarak daha büyük bir şevkle, daha fazla çalışıyoruz. Bakanımıza bizlere ‘Sizleri de görüyorum, takdir ediyorum' mesajını verdiği için canı gönülden teşekkürü bir borç biliriz. Ancak bu güzel haberde bizi gerçekten üzen tek unsur ise tüm projelendirmesi ve eğitimleri Tales Matematik Müzesi tarafından gerçekleştirilmesine rağmen, Bakanımız Ziya Selçuk'un ziyareti esnasında müzemizin adının İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz tarafından hiç telaffuz edilmemesi olmuştur. Gönül isterdi ki memleket adına bir katkıda bulunmak gayesiyle ciddi fedakarlıklarla müzeyi oraya götürüp kuran ve eğitimlerini veren Tales Matematik Müzesi ekibine de bir teşekkür edilmesi tüm ekip arkadaşlarımızı ve bizi gerçekten çok mutlu edecekti” diye konuştu.

“Bakan Selçuk'u Aydın'a davet ettiler”

Dünyaca ünlü Matematik ve Felsefeci Tales'in Aydın Didim'deki Milet'ten olduğunu belirten Tales Matematik Müzesi Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın bu nedenle matematik müzesinin adını da Tales ismini verdiklerini kaydederek “Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'u eğitim adına tüm yaptıklarımızı ve yapmayı arzuladıklarımızı birinci elden görmek üzere müzemize davet ediyoruz. Biz inanıyoruz ki TIMMS, PISA vb. uygulamalar ve isimler fark etmeksizin, çok çalışarak ve değişen dünyayı doğru okuyarak Türkiye'nin herhangi bir ilindeki Ayşe'mizi ve Mehmet'imizi, istediğinde Berlin'deki, Singapur'daki, New York'taki çocuklarla rekabet edebilecek bir yetkinliğe getirebiliriz. Tales Matematik Müzesi olarak biz, bu uğurda elimizden ve zihnimizden gelenin en iyisini ülkemiz hizmetine sunmaya hazırız. Bu anlamda Bakanımızı müzemizde ağırlamak istiyoruz” dedi.