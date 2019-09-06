Bakan Selçuk, eski Bakan babasının yaptırdığı namazgahı ibadete açtı

Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından memleketi Köşk'e yaptırılan namazgahı ibadete açtı.

59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve eşi Şadiye Koç tarafından memleketleri Köşk'ün düşmen işgalinden kurutuluş gününün adını taşıyan “6 Eylül 1922 Namazgahı”, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ibadete açıldı. Baba ocağı olan Köşk'te hemşehrilerinin büyük ilgisiyle karşılanan Bakan Selçuk, tören boyunca kucağından inmeyen yeğeni Ali Hamza ile ilgilendi.

Dünyada kalıcı bir eser bırakmanın önemine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Bakan Selçuk, “Tarihçilerimiz İslam'ın ilk namazgahı olarak Peygamberimizin Medine'deki evini göstermekte. O zamandan bu yana cami ve mescitler gibi namazgahlar da sadece ibadet için değil; aynı zamanda önemli kararların alındığı, istişarelerin yapıldığı, halkın bilgilendirildiği toplanma yerleri olarak kullanılagelmiştir. Namazgah, gördüğü işlevler bakımından toplumsal hayatın merkezinde yer almaktadır. Kültürümüz içinde önemli bir yeri olan namazgahın, bugün de işlevini devam ettirmesi için buradayız. Aydın, bu kültürün yaşatıldığı önde gelen illerimizden birisi. Aydın'daki 200'den fazla yerleşim biriminde şu ana kadar tespit edilmiş 12 adet namazgah bulunuyor. Değerlerimizi yaşatmak, kültürel hafızamızı canlı tutmak adına bu geleneğe sahip çıkma hassasiyetini göstermeliyiz. 6 Eylül 1922 Namazgahını da bu şuur ve ince hassasiyetin bir eseri olarak görmekteyim. Bu yüzden sevgili babama bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Duygusal anlar yaşayan ve zaman zaman gözleri dolan eski Bakan Atilla Koç ise, “Cami ve mescit gibi salat edilen yerlerin hepsi vatandır. Çünkü vatan secde edilen yerdir. Camilerimiz bizim vatanımızın minyatürüdür. Şu iki bayrak da gösteriyor ki; camilerimizin önündeki bayraklar, bizim Milli Mücadele'deki zaferimizin süregeldiğini ve böyle de devam edeceğinin simgeleridir” şeklinde konuştu.

6 Eylül 1922 Namazgahı, yapılan konuşmaların ardından İl Müftüsü Ercan Aksu'nun yaptırdığı dua ile birlikte Atilla Koç ve ailesi tarafından ibadete açıldı. Açılışın ardından yine namazgahtaki ilk cuma namazı da İl Müftüsü Aksu tarafından kıldırıldı.

Açılışa; Bakan Selçuk ve Koç ailesinin fertlerinin yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Merkez Valisi Hüseyin Avni Coş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.