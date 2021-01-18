Bakan Selçuk'tan Vali Aksoy'a ziyaret

Olağan İl Kongresi için Aydın'a gelen Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Aydın İl Kongresi'ne katılmak üzere Aydın'a geldi. Kongre öncesi Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Bakan Selçuk, valilik önünde AK Parti Aydın Milletvekillleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Selçuk'a yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçek takdim edildi. Vali Aksoy'un makamında gerçekleşen ziyaretin ardından, Bakan Selçuk valilikten ayrıldı.

Bakan Selçuk, AK Parti Aydın İl Kongresi'ne katıldıktan sonra, Aydın SGK İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, baba ocağı Köşk ilçesine geçecek.