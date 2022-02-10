Bakan Soylu'dan AB'ye “Göçmen” eleştirisi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaralanan 1 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği'nin (AB) insanlık suçuna ortak olduğuna dikkat çekti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağından yaralı 1 düzensiz göçmenin kurtarılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB'nin kafasını kuma gömdüğünü ifade ederek göçmen eleştirisinde bulundu. Ege Denizi'nde Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından çok sayıda düzensiz göçmenin ölüme terk edilirken, son yaşanan olayın ardından açıklama yapan Bakan Soylu; “Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti. Sorumlular sorumsuz. Vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği ve Frontex, kafalarını kuma gömüp seyrettiği her gün, bu insanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar” dedi.