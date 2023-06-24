Bakan Uraloğlu, Aydın Denizli Otoyolu'nda ilk sürüşü gerçekleştirdi

Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ege ve Akdeniz'in turizmdeki potansiyeline önemli katkı sağlaması hedeflenen ve bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberindeki heyet ile otoyol şantiyesi alanına gelen Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı. Otoyol alanındaki çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Uraloğlu, daha sonra asfalt dökümünün yapılmasının ardından yapımı tamamlanan alanda ilk araç sürüşünü gerçekleştirdi.

Otoyolun 93 kilometrelik alanın 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete açılacağının müjdesini veren Bakan Uraloğlu; “Ege Bölgesi'nin iki önemli merkezi Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlamasının yanı sıra, Kapıkule'den başlayıp, Akdeniz'e ulaşarak kesintisiz otoyol ağını tesis edecek Aydın-Denizli Otoyolu'nda gerçekleştirilen yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Cumhurbaşkanımızın, ‘Yol Medeniyettir' sözünden hareketle, memleketin yollarını yaptık, aşılmaz denilen dağlarını aştık. Son 21 yıl içinde karayolları için 2 trilyon 550 milyar Lira harcadık. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde bin 714 km olan otoyol ağımızı ise 3 bin 633 kilometreye çıkardık. 2 bin 457 kilometresi Devlet Yolu, 395 kilometresi otoyol olmak üzere 2 bin 852 kilometre yeni bölünmüş yol çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile hayata geçirdiğimiz Aydın-Denizli Otoyolu'muz da bu projelerden biri. Önde gelen birer sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Denizli ile Aydın illerimizi otoyol ile bağlıyoruz. Bilindiği üzere otoyolumuzun temelini Kasım 2020'de attık. Otoyolumuz, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğundadır. 68 kilometresi Denizli, 95 kilometresi Aydın sınırlarında yer almaktadır. Proje çerçevesinde 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa edilecektir. Otoyol bünyesinde bugüne kadar 62 milyon metreküp kazı, 55 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik. 573 menfezin 411'ni tamamladık. 79 altgeçitten 65'inin yapımını bitirdik. 94 köprüden 32'sinin imalatını tamamladık. 5 viyadüğü tamamladık kalan 11 viyadüğü de en kısa zamanda bitireceğiz. Yapım çalışmalarımız başarıyla ve süratle devam ediyor. İnşallah, otoyolumuzun 93 kilometrelik kesimini 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete açacağız. Projenin tamamını da 2024 yılı içerisinde hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltılacağız”

Aydın-Denizli Otoyolu'nun İzmir - Aydın arasındaki kesimi işletmeye açılmış olan İzmir-Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nun bir bölümünü oluşturduğunu sözlerine ekleyen Bakan Uraloğlu; “Aydın ve Denizli'nin, mevcut İzmir-Aydın Otoyolu ile İzmir Limanı'na, İstanbul - İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi'ne ve aynı şekilde Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanması ile birlikte kesintisiz bir şekilde Akdeniz'e otoyol ile bağlantısı sağlanacak. Böylece, Kapıkule'den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşacak kesintisiz otoyol ağı tesis edilecektir. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecektir. Zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,4 milyar Llira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltılacağız. İzmir-Antalya arasındaki mevcut 580 km olan yol uzunluğunu Aydın-Denizli Otoyolu ve sonradan yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyolları ile 440 kilometreye düşüreceğiz. Böylece seyahat süresini 6-7 saatten 3 saate düşürerek, İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı sağlayacağız. İki önemli turizm kentini birbirine bağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Projelerimiz yatırımcılara güven vermekte”

Projelerin yatırımcılara da güven verdiğini ve talepleri arttırdığını ifade eden Bakan Uraloğlu; “Aydın-Denizli Otoyolu projemiz gibi Türkiye'yi geleceğe taşıyan ve dünyayı Türkiye'ye bağlayan nice dev ulaştırma yatırımı YİD modeli ile hayata geçti. Dünyada YİD modeliyle yapılan en büyük projelerden biri olan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu hizmete açtık. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile ülkemizin en büyük petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin içinde bulunduğu Aliağa Endüstri Bölgesi'ni otoyol konforuyla tanıştırdık. Ankara-Niğde Otoyolu'nu açarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya bin 230 kilometre uzunluğunda kesintisiz otoyol bağlantısı tesis ettik. Asya - Avrupa arasında ulaşım ve ticaretin ana koridoru olan İstanbul'un bu konumunu daha da güçlendiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükünü, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşmasını sağladık. Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı gibi projelerimizde Yap- işlet-Devret modeli ile yapılan projelerimizden. YİD modeli ile yüksek maliyetli projelerin gerçekleşmesinde, kamu kaynağı kullanılmadan özel sektör finansmanıyla yatırımların çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerdeki başarılarımızda bundan sonraki projelerde yatırımcılara güven vermekte ve talebi arttırmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. 2003'ten bu yana yapmış olduğumuz tüm ulaşım projelerinin ana teması, birbiriyle entegre olmuş ulaşım sistemleridir. Ulaşım modları arasında gerek ulaşım ağı ve gerekse teknolojik bakımdan uyum sağlama, günümüz koşullarında zaruridir. Bu koşulların hakim olduğu bir dünya düzeninde diğer ulaşım modları ile entegre olan karayolları da Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Canı gönülden inanıyorum ki ülkemizin gelişimi ve Türk Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Aydın-Denizli Otoyolu projesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum” dedi.