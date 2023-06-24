Bakan Uraloğlu: "Son 21 yılda Aydın'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 26 milyar TL harcama yapıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bir dizi ziyaret için geldiği Aydın'da AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Son 21 yılda Aydın'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 26 milyar lira harcama yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Gerçekleştirilen yatırımları yerinde incelemek için Aydın'a gelen Bakan Uraloğlu, ilk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştü. Aydın Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarını da ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Gece gündüz bu davaya hizmet etmekle yükümlüyüz. Türkiye, AK Parti ile 21 yılda her alanda büyük hamleler yaptı. Türkiye'nin önündeki 30-40 yıl bekleyen sorunları çözdü ve bir daha açılmamak üzere tarihe gömdü. Milletimizin yıllarca beklediği hizmetleri bir bir hayata geçirdi. Bazılarının hayal bile edemeyeceği dev projeleri tamamlayıp milletimizin hizmetine verdi" dedi.

"Dev projeler bir bir hayata geçti"

"Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına son 21 yılda 193 milyar dolar yatırım yapıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 21 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaptık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demiryollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa'da 6., dünyada 8., Yüksek Hızlı Tren İşletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'e çıkardık. Dış Hat uçuş ağımızı, 130 ülkede 342 noktaya ulaştırdık. 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Aydın'da ulaşım ve haberleşme yatırımları hız kazanarak devam edecek"

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da ulaşım ve haberleşme yatırımlarının hız kazanarak devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Turkuaz mavisi denizi, dağlarından yağ, ovalarından bal akan verimli toprakları ve kadim tarihiyle Aydın'ın dünyaya açılması, değerine değer katması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu noktada son 21 yılda Aydın'ın ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 26 milyar lira harcama yaptık. 2003'te, 114 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 380 kilometreye yükselttik. Yollarının 89 kilometresi BSK kaplamalı iken, 330 kilometreye çıkardık. Bugün itibari ile Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu, Aydın-Muğla Ayrımı-Koçarlı-Söke Yolu ve Aydın-Denizli Otoyolu gibi 8 karayolu projemiz devam ediyor" diye konuştu.

"Aydın-Denizli Otoyolu projemizi önemsiyoruz"

Yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyolu projesini çok önemsediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Elbette bu projelerin en önemlisi Aydın Denizli Otoyolu. Gün içerisinde yapım çalışmalarımızı yerinde görmek için sahada incelemede gerçekleştireceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 2,4 milyar lira tasarruf edeceğiz. İzmir-Antalya arasındaki mevcut 580 km olan yol uzunluğunu da Aydın-Denizli Otoyolu ve sonradan yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya Otoyolları ile 440 kilometreye düşüreceğiz. Böylece seyahat süresini 6-7 saatten 3 saate düşürerek, İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz otoyol ulaşımı sağlayacağız" dedi.

"Aydın'ın tüm demiryolu ağını yenildik"

Aydın'ın demiryolu ağında da önemli yatırımlara imza attıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, Aydın'ın karayolu ağını geliştirdiğimiz gibi demiryolu, havayolu ve denizyolu gibi diğer ulaşım türlerinde de gelişmesi için çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. 205 kilometre uzunluğundaki tüm demiryolu ağını yeniledik. Selçuk-Ortaklar, Ortaklar-Aydın ve Aydın-Denizli Hızlı Demiryolunun etüt ve proje işlerini bitirdik. Selçuk-Ortaklar arasının proje çalışmalarını tamamlayarak Bakanlığımız yatırım programındaki Ankara-İzmir Hızlı Tren projesi içerisine aldık. 2009 yılında açtığımız bin 180 yat kapasiteli Didim Yat Limanı ile Aydın'ı yat turizmi açısından çok önemli bir merkeze dönüştürdük" diye konuştu.

"Ne söz verdiysek yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümeti olarak iktidarda bulunulan 21 yıl boyunca verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini sözlerine ekleyen Uraloğlu konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda neyin sözün verdiysek yaptık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa edeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi ve milletimizin bize güveni, en büyük gücümüz oldu. Bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz".