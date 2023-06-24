Bakan Uraloğlu, Vali Aksoy ile görüştü

Bir dizi ziyaret için Aydın'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile makamında görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. Gerçekleştirilen yatırımları yerinde incelemek için Aydın'a gelen Bakan Uraloğlu, ilk olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile görüştü. Aydın Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Uraloğlu, valilik önünde Vali Hüseyin Aksoy ve il protokolü tarafından karşılandı. Çiçek takdiminin ardından Bakan Uraloğlu, daha sonra valilik makamına geçerek Valilik Ziyaret Defterini imzaladı. Daha sonra Valilik makamına geçen Bakan Varank, Vali Hüseyin Aksoy ve il protokolü ile görüştü.

Bakan Uraloğlu'nun bir sonraki programı ise parti başkanlıkları ve bir dizi ziyaretler ile devam edecek.