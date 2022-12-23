Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Aydın'ın Söke ilçesinde Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Bakan Varank, "Aydın ve Söke'nin geleceği bugünden çok daha güzel olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beraberinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve AK Parti milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetle birlikte Söke Ticaret Borsası'na geldi. Bakan Varank, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu, meclis ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Varank'a, Borsa Başkanı Nejat Sağel tarafından Söke'ye yapılacak lisanslı depo ile ilgili olarak sunum yapıldı. Bakan Varank, Borsa'nın ardından daha sonra programında olmamasına rağmen Söke Ticaret Odası'na geçti. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar, Meclis Başkanı Veysel Kara ile yönetim ve meclis üyeleri karşılamada hazır bulundu.

Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmada borsa, oda ve sanayi odaları gibi kuruluşların birer lokomotif, şehrin dinamizmine destekçi olduğunu söyleyen Bakan Varank, Söke'nin tarım kenti olmasının yanında sanayi kenti olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Avrupa'da alanında en büyük olan kağıt fabrikasını gezdik, çeşitli açılışlar yaptık diyen Bakan Mustafa Varank, “Kim derdi ki binlerce istihdamı bir firma gerçekleştirecek. İşte biz hayal edilemeyenleri, insanların umutlarını yeşertecek bir iktidar olduk. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre odaklanarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Söke'de lisanslı depo projesi var. Biraz gecikmeli gitse de Söke'de önemli bir yatırım olan lisanslı depoyu hayata geçiriyor olmaktan mutluyuz. Aydın'ın doğu kesiminde bir soğuk hava deposu kazandırmayla ilgili yine Ticaret Borsası ile görüştük. Yerel kalkınmanın ne kadar önemli olduğunun farkında bir Bakanlığız. Vatandaşa dokunarak ve birebir güzel neticeler alıyoruz. Aydın ve Söke'nin geleceği parlak, bugünden çok daha güzel olacak” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geç saatlere kalmasına rağmen kendisini ağırlayan Söke Ticaret Borsası ve Söke Ticaret Odası'na ayrı ayrı teşekkür etti.