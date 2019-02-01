Bakan Yardımcısı Çataklı; “Aydın düzensiz göç açısından önemli bir il”

İl Değerlendirme Toplantısı için Aydın'a gelen İç İşleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aydın programına Aydın Valiliği ziyaretiyle başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Bakan Yardımcısı Çataklı'yı makamında ağırlarken Aydın programında Çataklı'ya, Göç, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD Genel Müdürlüğü yetkililer de hazır bulundu.

Konuşmasında, bakanlık olarak yapılan çalışmalardan bahseden Çataklı, “İç İşleri Bakanlığı olarak terörle mücadelede, göç, nüfus ve vatandaşlık işlerinden afet ve acil durum yönetimine kadar hem devletimizin ve milletimizin bekası açısından hem de vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunmak gibi çok geniş alanda hizmet yürütüyoruz. Bu hizmetlerimizde vatandaşların memnuniyetini esas alarak etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi açısından bir izleme değerlendirme sistemimiz var. Bu çerçevede bakan yardımcılarımızın başkanlığında oluşan heyetlerle illerimizi ziyaret ediyoruz. Buradaki temel amacımız gerek merkezden illerimize ve ilçelerimize doğrudan bilgi akışını sağlamak. Gerekse mahallinden istek, talep, sorun ve çözüm önerilerinin alınarak birinci elden değerlendirmesini temin etmek. Yine ülkede uygulamalarımız bakımından iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak için bir yöntem izliyoruz. İllerimizde sivil toplum kuruluşlarımızla görüşerek onların hizmetlerimizle ilgili değerlendirmelerini alıyoruz. Ayrıca bakanlığımız hizmetlerinden doğrudan yararlanan vatandaşlarımızın da evlerinden, iş yerlerinden ziyaret edilerek düşüncelerini ve değerlendirmelerini almak gibi bir gayret içinde oluyoruz” dedi.

“Aydın düzensiz göç açısından önemli bir il”

Aydın'da alınan önlem ve yapılacak çalışmaları değerlendireceklerini kaydeden Çataklı, “Bu çerçevede Aydın'da Göç Genel Müdürlüğümüz, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD'dan ilgili daire başkanı arkadaşlarımız da ziyaretimizde hazır bulunacaklar. Valimizle yapacağımız istişarenin ardından başta güvenlik konuları olmak üzere bakanlığımızın faaliyet alanları ile ilgili bir değerlendirme yapacağız. Sonrasında sivil toplum kuruluşlarımızla bir görüşme gerçekleştirip vatandaşlarımızı da ziyaret edeceğiz. Aydın aynı zamanda düzensiz göç açısından bizim için oldukça önemli bir ildir. Bu çerçevede Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'mızı da ziyaret ederek düzensiz göçle mücadeledeki hem alınmış tedbirleri hem de alınabilecek tedbirleri yerinde görüp bir değerlendirme imkanımız olacak” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımızın talimatlarını harfiyen uyguluyoruz”

İç İşleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya Aydın'a yaptığı ziyaret için teşekkür eden Vali Köşger ise, “İlimiz asayiş açısından Türkiye'de son derece düzgün vilayetlerinden biridir. Bu noktada bizler de Bakanlığımızdan gelen talimatları harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. Çataklı'nın ziyareti de bizlere yeni vizyon yeni bakış açısı kazandıracağını tahmin ediyorum” dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Valilik makamındaki il değerlendirme toplantısının ardından, YİKOB Toplantı Salonu'nda Bakanlık İcraat Sunumu ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Efeler Geri Gönderme Merkezi'ni de ziyaret edecek olan Çataklı, düzensiz göç için alınmış tedbirleri yerinde görmek için Didim Bot Komutanlığı'na uğradı.