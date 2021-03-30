Bakan Yardımcısı Erdil, Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aydın ziyareti kapsamında Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde hayata geçirilen ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programı kapsamında Aydın'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ile beraber il genelinde de ziyaretlerde bulundu. Etkinlik sonrasında Vali Aksoy ile birlikte Koçarlı'ya geçen Erdil, Çakırbeyli Mahallesinde yapımı devam eden Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ve güzelleştirmesi yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Açılmak için gün sayan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği müze hakkında Vali Aksoy'dan bilgi alan Erdil, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti. Yaklaşık bir ay önce tüm acil çağrı numaralarının 112 çatısı altında toplanmasının ardından Aydın'da hizmete açılan 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Erdil, Vali Aksoy ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.