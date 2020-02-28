Bakanlıktan gelen heyet sağlık kuruluşlarına ziyaret gerçekleştirildi

Sağlık Bakanlığı'ndan Aydın'a gelen heyet, Aydın'daki bazı sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanı Dr. Aslıhan Külekçi Uğur, Aile Hekimliği Dairesi Başkanı Dr. Ayşe Çuhadar Bulut, Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Av. Halil Şen, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile birlikte Söke Sağlıklı Hayat Merkezi ve Söke 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Efeler Yılmazköy Sağlık Evi ile Köşk İlçe Entegre Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Ayrıca, Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Tuba Esra Şahlar ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Sorumlusu Dr. Muazzez Meydan tarafından Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü Üreme Sağlığı Eğitim Merkezi ve Gebe Eğitim Destek Merkezi ziyaretleri yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilgili kurumların çalışmaları, sahada yaşanan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.