Bakanlık'tan Köşk Belediyesi'ne arazöz hibesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Köşk Belediyesi'ne arazöz hibe etti.

Köşk Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Köşk Belediyesi'ne bir adet arazöz hibe etti. İlçeye ulaşan arazöz vatandaşların hizmetine sunulurken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler arazözün ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Güler, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız aracılığıyla, araç filomuza kazandırdığımız yeni arazöz Köşkümüze hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere, Aydın Milletvekillerimiz Mustafa Savaş'a, Metin Yavuz'a, Rıza Posacı'ya ve Bekir Kuvvet Erim'e şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.