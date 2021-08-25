Bakanlıktan, Nazilli'ye müjde

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yatırımları kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesine go-kart pisti ve tenis kortu yapılacak.

Geçtiğimiz aylarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın'a yapılacak olan yatırımların açıklanmasının ardından bir müjde daha geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatı doğrultusunda Aydın'da projeler için çalışmalar hızlanırken Nazilli ilçesinde bulunan mevcut yüzme havuzunun bahçesine go-kart pisti, portatif tribün, soyunma odası, çevre düzenlemesi ve tenis kortu yapılacak. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada “Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan ödenekle Aydın'a Tenis Kortu ve Go Kart Pisti yapılacak” ifadelerine yer verildi.