İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakımı yapılan yavru sincaplar doğaya salındı

Aydın’da vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın İl Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen sincaplar doğaya salındı.

Aydın'da vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen sincaplar doğaya salındı.



Söke ilçesinde Çavuşoğlu ailesi evlerinin bahçesinde yavru sincaplar buldu. Durumu DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü'ne bildiren aile minik sincapları koruma altına aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Çavuşoğlu ailesinin evine giderek sincapları teslim aldı. Gerekli veteriner kontrolü yapılan sincaplar bakımlarının ardından ekipler tarafından doğaya salındı. DKMP Aydın İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayatına olan destek ve hassasiyetleri nedeniyle Çavuşoğlu ailesine teşekkür etti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.