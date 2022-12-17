Bakır kablo hırsızı operasyonla yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iletişim firmasına ait 100 metre bakır kabloyu çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocagür Mahallesi'nde bir iletişim firmasına ait 100 metre bakır kablo çalındı. Yetkili personel tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olay yeri ve çevresinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde hırsızlık olayının E.H (25) isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi şahıs jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor