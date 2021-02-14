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Bakır kazan hırsızı yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden bakır kazan çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evden bakır kazan çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde yaşlı bir kadının yaşadığı evden 3 adet bakır kazan çalan şüpheli kamera görüntülerinin incelenmesi sonrası tespit edildi. Şüpheli M. K. (36) polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan çalınan kazanları satın alan iki kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Kazanlarına kavuşan yaşlı teyze polislere teşekkür etti.

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