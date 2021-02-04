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Bakkaldan sigara çalan hırsız tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bakkaldan sigara çalan hırsız polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bakkaldan sigara çalan hırsız polis tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Nazilli Dumlupınar Mahallesi'nde bir bakkalın demir parmaklıklarını keserek sigara çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. 22 ayrı adli suç kaydı bulunan M. K. (23) isimli şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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