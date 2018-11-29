Bakkalı gasp eden şebeke jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Yolboyu mahallesinin bakkalını silahla basarak kasadaki paraları değerli eşyaları gasp eden 4 kişilik şebeke güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi yaklaşık 10 saat ifade verdi. Hakim karşısına çıkarılan sanıklardan 2'si tutuklanırken, 2 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Dün gece kırsal Yolboyu mahallesine giden A.K.K., E.A., B.Ç. ve E.A. köy bakkalı Mehmet Y.'yi silahla etkisiz hale getirip bakkaldaki paraları ve kıymetli eşyaları gasp ederek köyden kaçtı. Gaspçılar ayrıldıktan sonra durumu güvenlik güçlerine ihbar eden Bakkal zanlıların yakalanmasını istedi. İhbar üzerine hemen çalışmaya başlayan güvenlik güçleri bir yandan zanlıların eşkali üzerinde çalışma yaparken diğer yandan da bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Kimlikleri belirlenen zanlılar güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öğlen saatlerinde Çine adliyesine getirilen 4 zanlı, Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi. Öğlen saatlerinde girdikleri adliyeden gece yarısı çıkan zanlılardan 2'si tutuklanırken 2 zanlı da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.