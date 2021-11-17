Baklaköy, düğün salonuna kavuşuyor

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi’ne düğün salonu yapımı işini başlattı.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Baklaköy Mahallesi'ne düğün salonu yapımı işini başlattı.
‘Her şey Köşk için' sloganıyla hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Güler; “Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirerek çalışmalarımıza devam ediyor. Baklaköy Mahallemizdeki düğün salonu eksikliğinin de giderilmesi adına inşaat çalışmalarımız başladı. İnşaatımızın bitmesinin ardından düğün salonunu, Baklaköylü vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.