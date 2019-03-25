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Baklaköy'den Veli Tuna'ya nazar boncuğu

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, baba ocağı olan Baklaköy’de büyük bir samimiyetle karşılandı.

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, baba ocağı olan Baklaköy'de büyük bir samimiyetle karşılandı.


Seçim ziyaretlerini sürdüren Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna Baklaköy Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Önce Baklaköy'e yapacağı hizmetleri anlatan Tuna daha sonra Köşk için olan projelerini tanıttı. Baklaköylü kadınların da yoğun ilgi gösterdiği ziyaret, kalabalıkla miting havasına dönüştü.


Doğup büyüdüğü yerde, baba ocağında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tuna, "Bugün burada köylülerimin arasında olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Beni bağrınıza bastınız, kucakladınız. Allah hepinizden razı olsun. Bize olan güvenin farkındayız. Boşa çıkarmayacağız, sizlere Baklaköylü Veli Hocanın torunu olarak söz veriyorum" dedi.


İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna konuşmalarının ardından mahalle sakinleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Mitingde kadın vatandaşlardan biri Veli Tuna'ya yemeni ve nazar boncuğu takarak: "Allah seni nazarlardan korusun, başımızdan eksik etmesin" dedi.

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