BAL 7.Grup, Aydınspor 1923:1 - Sökespor:0

Bölgesel Amatör Lig 7.
Grup 23.hafta karşılaşmasında kendi evinde Sökespor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibini, 1-0 mağlup etti.
Stat: Adnan Menderes
Hakemler: Alper Cesur, Mahmut Uncu, Murat Şimşek
Aydınspor 1923:Alper, Hasan Erdi, Ahmet, Artun, Erdal, Beşir, Devlet, Diouf (Ömer Dk 90 ?), Arif, Umutcan(Emre Kılıç dk.79), Sani (Yavuz dk.68)
Sökespor: Mert, Ahmet, Aykut, Aykan, Serkan (Mehmet dk80), Ergin (Bilal dk.45), Recep, Tolga, Timurcan (Salih Dk 90 ?), Emre, Coşkun,
Sarı Kart: Sani, Erdal, Diouf (Aydınspor 1923) Ergin, Coşkun, Emre, Tolga (Sökespor)
Goller: Dk 40 Hasan Erdi (Aydınspor 1923)