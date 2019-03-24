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BAL 7.Grup, Aydınspor 1923:1 - Sökespor:0

Bölgesel Amatör Lig 7.

Grup 23.hafta karşılaşmasında kendi evinde Sökespor'u ağırlayan Aydınspor 1923 rakibini, 1-0 mağlup etti.


Stat: Adnan Menderes


Hakemler: Alper Cesur, Mahmut Uncu, Murat Şimşek


Aydınspor 1923:Alper, Hasan Erdi, Ahmet, Artun, Erdal, Beşir, Devlet, Diouf (Ömer Dk 90 ?), Arif, Umutcan(Emre Kılıç dk.79), Sani (Yavuz dk.68)


Sökespor: Mert, Ahmet, Aykut, Aykan, Serkan (Mehmet dk80), Ergin (Bilal dk.45), Recep, Tolga, Timurcan (Salih Dk 90 ?), Emre, Coşkun,


Sarı Kart: Sani, Erdal, Diouf (Aydınspor 1923) Ergin, Coşkun, Emre, Tolga (Sökespor)


Goller: Dk 40 Hasan Erdi (Aydınspor 1923)

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