BAL 9. Grup'ta liderlik yarışı kıyasıya devam ediyor

Grup'ta liderlerin savaşı bu hafta da devam etti.

Sökespor Yeşilova deplasmanında mücadele ederken, Viven Bornova ise Aydın Yıldızspor'u ağırladı. Sökespor Yeşilova'dan 2-1'lik galibiyetle, Viven Bornovaspor ise Aydın Yıldızspor karşısında 2-1'lik galibiyetle 3 puanı cebine koydu. Sökespor puanını 48'e çıkararak averajla ilk sıradaki yerini korudu, Bornova'da aldığı galibiyetle puanını 48'e yükseltti.

Zirvenin diğer takipçileri Tire 2021 FK, Davutlarspor'u deplasmanda 2-0 yendi, Muğlaspor ise Sarayköy deplasmanında 1-1'lik skor ile bir puanla yetindi.

Puan durumunda Tire 2021 FK 44 puanla üçüncü, Muğlaspor ise 40 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

“Sökespor ve Bornova yarışı sürüyor"

Geçtiğimiz hafta sonunda kendi evinde karşılaştığı ve favori gösterildiği Kıralan Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sökespor, mutlak galibiyet parolasıyla gittiği Yeşilova deplasmanından istediğini aldı. Maçın 14. dakikasında Abdülaziz Tanyeri'nin golüyle 1-0 öne geçen Sökespor, ilk yarının son dakikasında Gürol Helvacı'nın golünü kalesinde gördü. İlk yarı 1-1'lik skor ile sona erdi. Sökespor aradığı golü 64. dakikada Onur Kaya ile buldu. Maç bu golle 2-1 sona erdi.

Zirve ortağı Viven Bornova ise evinde Aydın Yıldızspor'u ağırladı. Geçtiğimiz hafta Tire 2021 FK ile berabere kalan Bornova zirveden kopmamak adına çıktığı maçta 8. dakikada Ahmet Can Karakaş ile 1-0 öne geçti. Aydın Yıldızspor 53. dakikada Abdul Razzak Omar ile beraberliği sağladı. Bornova aradığı galibiyet golünü 76. dakikada Yakal Taylan ile buldu. Maç 2-1 Viven Bornova'nın galibiyetiyle sona erdi.

24. haftanın galip gelenleri; Yatağanspor, Didim BSYSK, Viven Bornova, Tire 2021 FK, Kırılan Demir ve Sökespor oldu.

BAL 9. Grupta toplu sonuçlar şöyle: Yatağanspor: 4 - Kızılcabölük: 0, Didim BSYSK: 3 - Yeşil Çınar: 0, Davuutlar BDS: 0 - Tire 2021 FK: 2, Sarayköyspor: 1 - Muğlaspor: 1, Kırılan Demir: 2 - Çiğli Bld: 1, Yeşilovaspor: 1 - Sökespor: 2, Viven Bornova: 2 - Aydın Yıldız: 1