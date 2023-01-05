Bal Deresi, tertemiz oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Bal Deresi'nde, Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ıslah çalışması ile tertemiz oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Bal Deresi'nde, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından, arazileri taşkınlardan korumak ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ıslah çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından Bal Deresi, tertemiz olurken, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu bölgede incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda “Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, beraberindeki Bölge Müdür Yardımcımlarımız ve ilgili Şube Müdürlerimizden oluşan heyet ile birlikte; Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde ıslah çalışmaları tamamlanan Bal Deresi'nde incelemelerde bulundu” ifadeleri yer aldı.