BAL'dan düşen Didim Belediyespor'un karnesi kötü

Bir yıl aranın ardından Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Didim Belediyespor, sezon kötü bir şekilde tamamlayarak Aydın Süper Amatör Ligi'ne düştü.

BAL'a bu sezon yeniden yükselen Didim Belediyespor bir yıl aradan yeniden küme düştü. Mavi beyazlı ekip sezona yeni bir yönetim ve antrenörle başlarken devre arasında eski başkanı Levent Ataş'ın istifası ve ardından 3 maçlık mağlubiyet serisinden sonra antrenör Egemen Urhan'ın istifasının ardından kulüp olağan üstü kongreye gitti.

Ardından yeni başkanı Bedri Altıntaş olurken takımın başına Didimli hocalardan Yaşar Var getirildi. Didim Belediyespor'da kötü gidişatı yeni yönetimde engelleyemedi. Didim Belediyespor 26 maçta 8 galibiyet 4 beraberlik 14 mağlubiyet aldı. Mavi beyazlı ekip 30 gol atarken kalesinde 50 gol gördü ve ligi 28 puanla 11. sırada tamamlayarak bir alt lig olan Aydın Süper amatör ligine düştü