İhlas Haber Ajansı

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Balık halindeki baca yangını korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde balık halindeki bir işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde balık halindeki bir işletmenin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Olay, Efeler ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balık hali içerisinde bulunan bir işletmenin bacasından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, işletmenin çatısına çıkarak bacadaki yangına müdahale etti. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda, yangının işyerinin yan cephesinde bulunan tüplere sıçramaması için güvenlik önlemleri alındı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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