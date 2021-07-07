Balıkçılar, su kirliliğine dikkat çekti

Aydın'da normalleşme süreci ile birlikte olta balıkçılığında hareketlilik yaşanırken, balıkçılar su kirliliğine dikkat çekerek “Menderes Havzası'nda suyun bitmesi, olta balıkçılığının bitmesi demek” dedi.

Bereketli toprakları ile ülke ekonomisine önemli girdi sağlayan Menderes Havzası'nda su seviyesi azaldı. Geçen yıl yüksek debi ile akan nehirde bu yıl adacıklar oluşurken, kuraklık endişesi de üst seviyeye çıkarken, yaşanan su kirliliği ile birlikte olta balıkçılığı da bitme noktasına geldi. Normalleşme süreci ile birlikte uzun bir aranın ardından olta balıkçılığı yapan vatandaşlarda hareketlilik başlarken, havzadaki su kirliliğine dikkat çeken Aydınlı balıkçılar, vatandaşlara ve yetkililere seslenerek suya sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 25 yıldır balık malzemeleri satışı ve bakımı ile Aydınlı balık tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılayan 55 yaşındaki balıkçı Sedat Göz, havzada suyun bitmesinin hem tarımı hem de balıkçılığı bitireceğini ifade etti. Su kirliliği konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Göz; “Hakikaten bu su kirliliğine el atmamız gerekiyor ve bunlar çok önemli. Menderes Havzası'nda suyun olmayışı, hem tarla sulamalarında hem de olta balıkçılıklarında büyük sorun teşkil ediyor. Tarımın yanı sıra olta balıkçılığı da sona ermek üzere. Ağlanacak halimize güler duruma geldik ve bu gerçekten çok acı bir durum. Menderes Havzası'nda suyun bitmesi, bütün olta balıkçılığının bitmesi demek. Bu durum olta balıkçılığından ziyade tarımı da bitirdi. Bu durumun karşısında hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyor. Çevremizi ve denizlerimize sahip çıkalım. Çevreyi güzelleştirmek ve suyun yok olmasından ziyade ona sahip olmak önemli. Tüm balıkçıların ve tarımcıların Allah yardımcısı olsun. O suyun eksilmesi hepimizin yok olması demek” dedi.