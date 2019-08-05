Balıkesirli ortaokul öğrencilerinden Kuşadası sokaklarında ritim rüzgarı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden oluşan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubu, 10 gündür gerçekleştirdikleri mini konserlerle Kuşadalılara keyifli anlar yaşatıyor.

“Yetenek Sizsiniz” isimli televizyon programının 2016 yılı şampiyonu olan grup, her akşam 20.00'da Atatürk Meydanı'nda Kuşadalılarla buluşuyor. “Tatilde İlk İz” ismini verdikleri proje sayesinde her yaz tatillerini başka bir kentte geçirip müzik yapan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubu 10'uncu rotaları olan Kuşadası'nda vatandaşların ilgi odağı oldu. Daha önce Muğla'nın Fethiye ilçesi, Balıkesir'in Edremit, Altınoluk ve Burhaniye ilçeleri, Diyarbakır'ın Hani ilçesi ile Almanya'nın Hamburg, Kazakistan'ın Aktau kentlerini ziyaret eden grup, önümüzdeki Kasım ayında Paris, Brüksel ve Amsterdam'da mini konserler verecek. Çoğu tarım işçisi ailelerin çocuklarından oluşan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubunun üyeleri sokak konserlerinden elde ettikleri gelirle eğitim ve tatil masraflarını karşılıyor. 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen tarafından 2012 yılında kurulan “Hayatın Ritmini Yakala” isimli grup 9 Ağustos Cuma gününe kadar Kuşadası Atatürk Meydanı'nda konser vermeye devam edecek.

Kuşadası'nda gördükleri ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten “Hayatın Ritmini Yakala” isimli ritim grubunun şefi Nuri Dağdelen “Sokak müziği yaptığımız her yerde insanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Ritmimize eşlik ediyorlar, müziğimizle dans ediyorlar. Her gün yaklaşık 1500-2000 kişiye ulaşıyoruz. Kuşadası'nda gördüğümüz ilgi bizleri çok mutlu etti. Belediye Başkanımız Ömer Günel'den de övgü dolu sözler aldık. Burada bulunduğumuz sürece desteğini gördük. Başta Kuşadası Belediyesi ve Başkanı Ömer Günel'e ve tüm Kuşadalılara çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin bir tebessümü bizleri buralara kadar getirdi, umarız ki onlarda ilerde birçok hayata dokunur” dedi.