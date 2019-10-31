Balkan Göçmenleri Makedonya'da toplanıyor

Makedonya'dan dünyanın değişik ülkelerine göç eden milyonlarca kişinin torunları yaklaşık bir asır sonra dedelerinin memleketi Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te bir araya geliyor. Kuzey Makedonya'nın daveti üzerine toplanacak olan dünyanın çeşitli ülkelerindeki göçmenlerin torunları kültürel ve sosyal alanda iş birliği yapıp kaynaşacaklar. Konferansa Türkiye'yi temsilen Aydın Büyükşehir Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak katılacaklarını belirten Dernek Başkanı Turgut Gülmüş, “Yaklaşık bir asır sonra göç geldiğimiz topraklarda Aydın ilimizi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip tanıtacağız” dedi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Göç İdaresi Bakanlığı tarafından 3 gün sürecek bir konferans düzenlendi. 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konferansa 16 ülkeden göçmenleri temsil eden dernekler katılacak.

Konferansa Türkiye'yi temsilen Aydın Büyükşehir Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Fikret Sak ile birlikte katılacaklarını belirten Başkan Turgut Gülmüş, “Dernek olarak Temmuz ayında Makedonya Göç İdaresi Bakanlığı'nı delegasyonu ile birlikte Aydın'a davet edip kültürle çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Sırbistan ve Makedonya'nın katılımı ile festival düzenledik. Şimdi de 1-3 Kasım tarihleri arasında Üsküp'te bir araya geliyoruz. Bu konferansta kültürel çalışmaların yanında, turizm, eğitim, dil ve kültürel sosyal işbirliği projeleri üzerinde çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Üsküp'te Aydın ve Türkiye'nin tanıtımı için de Aydın Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleri ile tanıtım çalışmaları yapacaklarını da belirten Başkan Gülmüş, kendilerine destek veren Aydın Valiliği'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkür etti.