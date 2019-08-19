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Balkonda uyudular, hayatları kurtuldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir evde çıkan yangında, yaşlı çifti balkonda uyumaları ölümden kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir evde çıkan yangında, yaşlı çifti balkonda uyumaları ölümden kurtardı.


Yangın, Cuma Mahallesi 209 sokakta bulunan tek katlı bir evde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Orhan ve Sacide Ö. hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle balkonda uyumayı tercih etti. Sabah saatlerinde, yaşlı çiftin evlerinin mutfağındaki fişe takılı elektrikli su ısıtıcısı bir anda tutuştu. Yangın sonrası, mutfağı ve daha sonra bütün evi kaplayan dumanları fark eden yaşlı çift kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek, yaşlı çifti evden çıkardı. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken, yangını söndürmeye çalışırken dumana maruz kalan Orhan ve Sacide Ö. çifti ambulansla kontrol amaçlı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri yaşlı çiftin balkonda uyuma tercihlerinin hayatlarını kurtardığını, evde uyumuş olsalardı yoğun duman nedeniyle zehirlenebileceklerini ifade ettiler.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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